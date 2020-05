Fantoni premiata a Los Angeles

Alla sua prima partecipazione al prestigioso IDA Design Award, a Fantoni va la menzione ‘Silver’ nella categoria Product per il suo innovativo sistema di arredo d'ufficio Atelier, ideato assieme alla società internazionale di design e architettura Gensler. Il riconoscimento, giunto ora, è dell'edizione 2019 del premio che ha visto uno slittamento dell’ufficializzazione dei vincitori così come della cerimonia di premiazione a causa dell’attuale situazione sanitaria che coinvolge ormai tutto il mondo.

"Presentato l'anno scorso al Salone del Mobile di Milano – spiega Paolo Fantoni, AD dell’omonimo gruppo - Atelier risponde perfettamente ai criteri di selezione del premio e allo stesso tempo alle richieste del mercato americano, dove già ha riscosso notevole successo. Da qui la scelta di partecipare per la prima volta all’IDA e candidare la collezione".

Atelier è una soluzione d’arredo altamente flessibile che nasce in risposta a un contesto in costante mutamento del workplace. In relazione alle attuali tendenze che caratterizzano la cultura dell’ufficio, Atelier riesce a riunire una molteplicità di funzioni legate allo spazio, offrendo longevità funzionale ed efficienza economica. La struttura modulare si adatta con grande facilità all’avanzare delle tecnologie e alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Questo sistema è già stato scelto dalla stessa Gensler per la sua sede di Londra, dove sono state allestite 250 postazioni di lavoro, e per sue tre sedi negli Stati Uniti.

Prima di Los Angeles, Atelier aveva già ottenuto diversi riconoscimenti internazionali: l’Innovation Award 2019 riconosciuto dal salone Workspace Expo di Parigi e l’Architectural Record’s Products Award 2019.