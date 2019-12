‘Fare impresa al femminile. Creatività e sensibilità come valore aggiunto’: è questo il titolo del seminario in programma lunedì 16 dicembre, dalle 15, nella sala riunioni dell'Ascom – Confcommercio di Gorizia.

L’evento rientra nel Progetto Imprenderò in Fvg – Sissi 2.0, finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione d’impresa e lavoro autonomo, finanziato dal Fse, con un focus particolare alla priorità dell’uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Con l'obiettivo di aumentare l'occupazione femminile.

Dopo i saluti di Alessandro Infanti, direttore generale Ad Fonnandum - capofila Sissi 2.0, ed Elsa Marzinotto, direttore servizio coordinamento politiche per la famiglia Regione Fvg, si aprirà la tavola rotonda, moderata da Giulia Castellan, direttrice Formedil della Provincia di Gorizia responsabile comitato locale di pilotaggio Sissi 2.0; sono previsti gli interventi di Monica Paoletich, direttore Ascom - Confcommercio Gorizia, Sara Devetak, dell’omonima azienda agricola, Antonella Pacorig, di Sisley Gorizia, Lara Starz de Il Vostro Eden ed Elena Turchetto di Ctplus-Abcoworking.

Al termine, alle 17.30 circa, ci sarà un rinfresco preparato dagli allievi di Ad Formandum, occasione per scambiarsi gli auguri.