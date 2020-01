Ferriera, al via il referendum

Inizia questa sera, dalle 21 alle 23.30, la prima tranche delle votazioni che, fino a lunedì, vedranno impegnati i lavoratori della Ferriera di Servola, chiamati a esprimersi sull'accordo sindacale proposto dal Gruppo Arvedi, che prevede la chiusura dell'area a caldo il 1 febbraio. Lo spoglio dovrebbe iniziare tra lunedì sera e martedì mattina, quando è atteso il risultato del referendum.

L’intesa siglata il 23 dicembre al Mise ha spaccato le sigle sindacali con la Fiom-Cgil fortemente contraria, mentre si sono espresse a favore Fim Cisl, Uilm, Failms e Usb per le quali non c’è un piano B senza un accordo sindacale. Comune, invece, la preoccupazione sulle garanzie occupazionali e sul tema sicurezza che oggi è stato al centro dell’incontro tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e le sigle sindacali con il Prefetto di Trieste Valerio Valenti che ha garantito massima attenzione e una puntuale verifica della situazione, sulla quale saranno informati anche Regione e Governo.