Ferriera, al via lo stop dell’area a caldo

L’area a caldo della Ferriera di Servola ha le ore contate. Tra pochi giorni, infatti, inizierà la procedura di spegnimento che prevede una fase di ‘fermata’ e una di ‘dismissione’. Proprio per fare il punto della situazione, la Regione, con l’assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha indetto un tavolo con la proprietà, la Direzione della Difesa dell'Ambiente, Arpa Fvg e i Vigili del fuoco.

Obiettivo dell’incontro era quello di pianificare l'iter amministrativo, autorizzativo e tecnico per lo spegnimento, ma anche individuare il percorso per lo smantellamento e la bonifica.

“Abbiamo chiesto alla società un cronoprogramma”, ha spiegato Scoccimarro. “La prima fase inizierà a breve, non appena arriveranno alcune componenti impiantistiche aggiuntive per la messa in sicurezza. Dal momento in cui si partirà dal T0 ci vorranno circa 3-4 settimane per giungere alla fermata di tutti gli impianti".

"Appena l'azienda ci fornirà le tempistiche - ha concluso l'assessore regionale - convocheremo una conferenza stampa per spiegare anche alla cittadinanza eventuali problematiche che potrebbero presentarsi con la massima trasparenza".