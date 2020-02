Ferriera, due anni di cassa integrazione

Due anni di cassa integrazione straordinaria, dall'1 aprile 2020 fino al 31 marzo 2022, per i 450 lavoratori di Acciaieria Arvedi e per i 36 dipendenti di Siderurgica Triestina e la disponibilità dell'azienda a mettere in sicurezza i 66 lavoratori assunti con contratto in somministrazione, per i quali verrà attivato un fondo di solidarietà, come richiesto dalle sigle sindacali.

Sono questi gli esiti dell'esame congiunto sulla Ferriera di Servola che si è tenuto questo pomeriggio nella sede regionale di via San Francesco d'Assisi a Trieste tra le proprietà aziendali, le sigle sindacali, le Rsu e Confindustria Venezia Giulia, alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro.

Determinante, per estendere le misure di tutela ai lavoratori somministrati, la disponibilità della proprietà a prorogare al 30 aprile dell'anno in corso i contratti in essere. Sul punto, la Regione ha espresso soddisfazione e posto l'accento sulla centralità del ruolo della Regione per garantire tutele occupazionali a tutti i lavoratori, comprese le persone assunte con formule diverse dai contratti a tempo indeterminato.