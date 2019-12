Ferriera, fumata nera al Mise

L’incontro sul futuro della Ferriera di Servola tra proprietà e sindacati al Mise si è chiuso con un nulla di fatto. Tutto rinviato a lunedì 23 dicembre, quando ci sarà il nuovo tavolo a Roma. La bozza di accordo sindacale - propedeutico al piano industriale - proposta dal Gruppo Arvedi per la chiusura dell'area a caldo, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl sono divise. Per questo si è reso necessario un passaggio in fabbrica. "Aspetteremo – fa sapere Marco Relli (Fiom-Cgil) - il mandato dei lavoratori".

La bozza illustrata al Mise ricalca sostanzialmente il piano industriale presentato lo scorso mese da Arvedi, che prevede il rafforzamento dell’area a freddo, la riconversione della centrale elettrica e lo sviluppo dell'attività logistica con 418 dipendenti, 160 in meno dell'attuale livello. Di questi, 60 andrebbero in pensione e gli altri reimpiegati in altre aziende del gruppo. Non si fa, però, alcuna menzione dei 150 lavoratori dell’indotto, punto sul quale i sindacati hanno sottolineato di avere bisogno di numeri certi.

"La Regione sta affrontando la questione della Ferriera di Servola all'interno del tavolo istituito al Ministero dello sviluppo economico per la definizione del nuovo accordo di programma, al quale partecipa anche la proprietà dello stabilimento", ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga, spiegando che "durante interlocuzioni su un tema così delicato ci possono essere visioni differenti, ma l'importante è trovare una sintesi che converga su due garanzie: tutelare l'ambiente e i posti di lavoro, perché non possiamo abbandonare nessuno".