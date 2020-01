Ferriera, la parola passa ai lavoratori

C’è attesa, a Trieste, per l'assemblea dei lavoratori sul futuro della Ferriera di Servola. Martedì 7 gennaio, infatti, i dipendenti dello stabilimento saranno chiamati a esprimersi sulla bozza di accordo sindacale emersa dal tavolo del 23 dicembre al Mise. Il piano industriale, presentato da Arvedi e che ha spaccato le sigle sindacali, prevede il rafforzamento dell’area a freddo, la riconversione della centrale elettrica e lo sviluppo dell'attività logistica con 418 dipendenti, 160 in meno dell'attuale livello.

Di questi, 60 andrebbero in pensione mentre per gli altri si dovrebbero aprire prospettive di ricollocamento, anche in Fincantieri, grazie a un accordo per il riassorbimento degli esuberi dopo un percorso di riqualificazione. I sindacati attendono, però, che ulteriori garanzie occupazionali siano definite nel nuovo Accordo di Programma anche dalla Regione, dal Comune di Trieste e dall’Autorità Portuale.

Dopo la fase dell'assemblea dei lavoratori, l’accordo sarà sottoposto al referendum tra le 580 persone impiegate attualmente nell'impianto siderurgico.