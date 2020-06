Ferriera, pronto l'Accordo di programma

Sarà sottoscritto nei prossimi giorni l'accordo di programma per la Ferriera di Servola, dopo che la Giunta regionale e quella del Comune di Trieste avranno dato il loro formale via libera. E' quanto emerso durante il tavolo in videoconferenza al quale hanno partecipato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il governatore Massimiliano Fedriga, gli assessori regionali Alessia Rosolen e Fabio Scoccimarro, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Mario Sommariva e i rappresentanti di Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Gruppo Arvedi, Icop, Invitalia, Anpal e Agenzia del Demanio.

Nel corso della riunione, Patuanelli ha informato di aver avuto in mattinata un colloquio con l’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, nel corso del quale è stata confermata la disponibilità dell’azienda a individuare, anche attraverso il coinvolgimento di società fornitrici del Gruppo, una soluzione concreta al futuro occupazionale dei lavoratori che potrebbero non rientrare nel perimetro delle attività previste dal piano di chiusura dell’area a caldo della Ferriera.

Per questi lavoratori la Regione ha confermato l’impegno a supportare la ricollocazione attraverso un percorso di formazione, che favorisca una riqualificazione funzionale anche ai settori della cantieristica e della logistica, così come previsto nell’accordo sottoscritto tra Arvedi e i sindacati.

“La tutela di tutti i lavoratori della Ferriera di Servola - ha detto Patuanelli - è un punto fondamentale dell’accordo di programma che sarà sottoscritto nei prossimi giorni e che ha visto tutte le parti coinvolte, pubbliche e private, protagoniste di un grande lavoro di squadra. In questi mesi è stato portato avanti un percorso intenso e costruttivo, finalizzato a garantire al territorio della Città di Trieste e a tutto il Friuli Venezia Giulia uno sviluppo industriale che tenga conto delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cittadini, imprese e lavoratori”.

Soddisfazione per l'accoglimento delle proprie richieste a tutela dei lavoratori e gratitudine nei confronti di tutti i soggetti che hanno permesso di concludere una trattativa "dall'esito tutt'altro che scontato, ma di strategica importanza per il tessuto produttivo e per l'intera comunità regionale": è questo il sentimento dell'Amministrazione regionale, al termine ell'incontro.

"L'impiego di 50 persone per le attività di smantellamento e bonifica dell'ex area a caldo e gli impegni assunti da Icop ci permettono di guardare al futuro con ottimismo - sottolineano Fedriga e Rosolen - forti anche delle risorse messe in campo dall'Amministrazione regionale per continuare a garantire quei percorsi formativi che risultano imprescindibili per favorire la più ampia occupazione del personale interessato dalla riconversione".

"Ringraziamo infine il ministro Patuanelli per il lavoro svolto - concludono il governatore e l'assessore - e, in particolare, per essersi assunto l'onere di coinvolgere Fincantieri nelle interlocuzioni, al fine di ampliare le opportunità di ricollocamento dei lavoratori dello stabilimento siderurgico triestino".