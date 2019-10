Ferriera, serve l'impegno di Fedriga e Patuanelli

"Per i posti di lavoro che si stanno perdendo e per quelli che sono a rischio già nei prossimi mesi ci sono responsabilità precise della politica, regionale e anche nazionale. La volontà di chiudere la Ferriera, al più presto e comunque, è stato uno dei pochi punti chiari del programma della destra e dei 5Stelle, e pur di raggiungerlo hanno messo in un angolo il sacrificio dei lavoratori. L'assenza più grave all'incontro con i lavoratori era quella del commissario del Governo per la Ferriera, cioè Fedriga, che al Circolo Ferriera avrebbe dovuto esserci e portare risposte a chi aveva negli occhi l'angoscia del futuro". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, alla luce dell'intenzione, ribadita dalla proprietà della Ferriera di Servola a Trieste, di fermare la produzione di Ghisa (non acciaio) entro il prossimo 31 dicembre.