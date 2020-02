Ferriera, spegnimento dal 15 marzo

Nuovo vertice tra sindacati, Gruppo Arvedi e Regione sul futuro della Ferriera di Servola. Dal tavolo è emerso lo slittamento dell’avvio della cassa integrazione straordinaria per i 477 dipendenti, che scatterà il 1 aprile. La firma è stata rinviata al 28 febbraio in Regione, in attesa che sia sottoscritto l’accordo di programma, che la proprietà sta ultimando di redigere.

Le operazioni di spegnimento, invece, partiranno dal 15 marzo. Lunedì 24 febbraio è in programma un incontro in Prefettura proprio per coordinare le delicate operazioni per la dismissione dell'area a caldo.

La cassa integrazione avrà una durata di due anni, a rotazione, con anticipo da parte dell'azienda. Sono stati prorogati di un altro mese, invece, i contratti dei 67 interinali che operano nella Ferriera.