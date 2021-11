Festa per i 50 anni di fondazione dell'Ater Pordenone

Si è svolto, nella sala Zuliani della Fiera di Pordenone, il convegno per i 50 anni dell'ATER Pordenone. Nato, in seguito alla costituzione della Provincia, con legge regionale il 21 aprile 1971 con il nome di IACP provinciale (Istituto Autonomo per le Case Popolari), nel 1999 ha assunto, come nel resto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il nome di Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale. In questo mezzo secolo di vita ha dato risposta all'esigenza abitativa primaria dei cittadini, con particolare riguardo verso coloro che non hanno la possibilità di accedere al mercato privato delle abitazioni.

Il presidente dell’Azienda Giovanni Tassan Zanin ha ricordato come dal 1971 siano stati realizzati oltre 4mila 500 alloggi in gran parte dei 50 Comuni del Friuli occidentale e, sottratti quelli che nel corso di questi anni sono stati ceduti a inquilini che ne avevano diritto, attualmente ATER Pordenone gestisce 3832 alloggi. “Anche quelli ceduti agli inquilini - ha aggiunto - sono un segnale positivo di come la qualità della vita delle famiglie in questi anni sia aumentata. Le sfide del futuro spendere bene i soldi del PNNR e case moderne anche dal punto di vista energetico, come già stiamo facendo”. Negli alloggi più recenti infatti grande attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, con alloggi in classe energetica A4, con impianto fotovoltaico e pompa di calore, a conferma di un'attenzione all'ambiente che l'Azienda ha avuto, prima in Italia nell’edilizia pubblica, fin dalla sua nascita.

All'evento è intervenuto anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti: "Un ente che ha alle spalle mezzo secolo di vita ma che è sempre all'avanguardia sapendo proporre scelte innovative che coniugano la necessità di nuove residenze con le evoluzioni della società” ha detto portando anche i saluti del presidente della Regione Fedriga.

Per quanto riguarda il futuro, l'assessore regionale ha individuato due grandi sfide. "La prima - ha detto Pizzimenti - è quella legata all'opportunità messa in campo con il Pnrr, che assegna alle Ater del Friuli Venezia Giulia quasi 63 milioni di euro da investire. Dovremo essere in grado di mettere in campo progetti già cantierabili, poiché i fondi a disposizione dovranno essere spesi entro il 2026. Servirà quindi compiere un lavoro di squadra con le amministrazioni pubbliche della regione per utilizzare al meglio le risorse a nostra disposizione".

"La seconda sfida - ha concluso Pizzimenti - è quella invece legata al ruolo delle Ater. Ci dobbiamo interrogare per capire se l'ente sia deputato solamente alla realizzazione infrastrutturale degli edifici abitativi oppure se, accanto a questo aspetto, debba essere nel contempo impegnato anche a studiare l'evoluzione della società per capire quali siano le nuove esigenze degli inquilini".

L'assessore del Comune di Pordenone Walter De Bortoli, portando i saluti del sindaco Alessandro Ciriani e consegnando una targa al presidente Tassan Zanin, ha ricordato come l’ATER Pordenone sia stata tra i motori dello sviluppo cittadino e di come le sue case siano sempre state fatte con cura mentre il presidente nazionale di Federcasa Riccardo Novacco ha analizzato il quadro delle residenze pubbliche a livello italiano, spiegando che è in atto un dialogo costruttivo con il Governo. Monsignor Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia Pordenone ha ricordato come la casa sia un elemento essenziale per il benessere della comunità.

Tra gli ospiti della giornata - condotta dal direttore Lorenzo Puzzi e realizzata insieme al dirigente settore amministrativo e direttore sostituto Angioletto Tubaro - anche il primo presidente Giuseppe Bertolo (che ricoprì la carica fino al 1994) e il primo dipendente Francesco Pielli (vicedirettore fino al 1978 e poi direttore dal 1979 al 2005). I due hanno ricordato i primi anni di vita dell’ente, staccatosi dall’omologo udinese dopo la nascita della provincia di Pordenone. Con loro hanno ricevuto un diploma di ringraziamento anche altri ex amministratori presenti in sala ( il commissario Davide Sartor, i presidenti Alberto Scotti e Claudio Serafini e l’amministratore unico Monica Pase) e dirigenti (i direttori Antonio Ius e Aldo Bello e lo stesso Tubaro). Sono stati anche ricordati con un momento commemorativo gli ex presidenti scomparsi Sergio Peressutti, Giancarlo Luisa Vissat e l’ex direttore Giorgio Garau. Presenti in sala consiglieri regionali, sindaci e amministratori del territorio.

I DATI. La ricorrenza è anche l'occasione per una "fotografia" del servizio che ATER Pordenone offre al territorio del Friuli occidentale. Nei 3832 alloggi gestiti vivono oltre 8 mila persone, per il 91% di nazionalità italiana. Il 60% degli alloggi sono assegnati a persone che hanno un reddito Isee tra zero e 10 mila euro, un dato che evidenzia come l'ATER Pordenone dia un bene primario come la casa a persone che altrimenti avrebbero difficoltà a reperire un'abitazione sul mercato privato. Tra questi soprattutto gli over 65, anziani che rappresentano il 41% degli intestatari. La composizione dei nuclei famigliari è per il 40% di una persona, del 29% di 2 persone, del 22% di 3-4 persone e del 9% di più di 4 persone.

La struttura di ATER Pordenone è composta da 50 persone tra dirigenti, quadri e impiegati. Neanche negli anni della pandemia ha smesso di seguire le sue finalità: nel 2020 sono stati consegnati 118 alloggi, nel 2021 fino a ottobre 176. Quest'anno in particolare si contraddistingue per l'inaugurazione di 28 nuovi alloggi tra Caneva, Casarsa della Delizia, San Quirino e Spilimbergo.

Tra i Comuni con il maggior numero di alloggi attualmente, oltre al capoluogo Pordenone con 1307, ci sono Azzano Decimo (111), Casarsa della Delizia (151), Cordenons (151), Fiume Veneto (109), Fontanafredda (1339, Maniago (182), Porcia (125), Sacile (245), San Vito al Tagliamento (293), Spilimbergo (141).

I PRIMATI. In questo mezzo secolo di attività, l'ATER Pordenone ha messo agli archivi una serie di "prime volte". La prima serie di alloggi a essere stata costruita - dopo l'uscita dall'omologa azienda di Udine in seguito alla nascita della Provincia di Pordenone - vide il taglio del nastro il 28 agosto 1973 a Sesto al Reghena con una serie di villette a schiera in via Giotto di Bondone. Poco dopo, nel 1974, a Fiume Veneto in via Tavella, il primo intervento di edilizia pubblica in tutta Italia a installare un impianto solare.

"I 50 anni dell'Ater di Pordenone sono un momento importante, non solo per guardare a quanto fatto in passato, ma soprattutto per guardare al futuro". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. "Gli oltre 4.500 alloggi realizzati e il lavoro svolto per affrontare le esigenze abitative delle fasce più deboli dal 1971 a oggi sono un patrimonio inestimabile per tutto il Friuli Occidentale", aggiunge l'esponente pentastellato.

"Ma è necessario soprattutto pensare alle nuove sfide, e in questo senso fa piacere sottolineare come l'Ater di Pordenone abbia saputo cogliere l'opportunità rappresentata dal Superbonus 110% - conclude Capozzella -. A testimoniarlo sono i 60 milioni di investimento per l'efficientamento energetico di 350 edifici".

"Il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia è sempre stato attento al tema dell'edilizia territoriale e degli alloggi sovvenzionati, argomento che ci sta particolarmente a cuore e sul quale abbiamo focalizzato più volte la nostra attenzione". Lo ricorda in una nota il consigliere regionale Alessandro Basso (FdI), ribadendo quanto espresso in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario dell'Agenzia territoriale dell'edilizia residenziale (Ater) pordenonese.

"In questo mezzo secolo di vita, l'ente ha dato risposta all'esigenza abitativa dei cittadini pordenonesi - continua l'esponente di Fratelli d'Italia - con particolare riguardo verso coloro che ne hanno più necessità. Come relatori di maggioranza nella legge di riforma delle Ater, abbiamo chiesto e ottenuto i 5 anni di residenza in regione per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio. Poi due mozioni, chiedendo maggior rigore nell'applicazione dei regolamenti per quanto riguarda i condomini rumorosi o molesti, e un'altra contro il degrado di certe realtà e per una maggior attenzione nella manutenzione ordinaria e straordinaria". "Un tema, quello dell'edilizia residenziale, che costituisce - conclude Basso - una priorità assoluta per Fratelli d'Italia".