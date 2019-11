Festa per i 70 anni di Cassa Edile a Udine

Compie 70 anni la Cassa edile di mutualità e assistenza di Udine, fondata nel 1949, la prima della regione sia per storia che per dimensioni. L’anniversario sarà celebrato sabato 23 novembre nel rinnovato complesso di via San Marco 69, dove i lavori di ristrutturazione della sede si sono conclusi proprio quest’anno.

Alla cerimonia, che sarà l’occasione per fare un punto sulla situazione del comparto edile in Friuli Venezia Giulia e in provincia, parteciperanno tra gli altri, con la presidente della Cassa edile Angela Martina e il vicepresidente Massimo Minen, l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e l’assessore alle Attività produttive Maurizio Franz in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Udine.

Nel programma della mattinata, che inizierà alle 10, anche la premiazione dei lavoratori e delle imprese, complessivamente un centinaio, che vantano almeno quarant’anni di militanza nel settore.