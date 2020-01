Fida, assemblea a Udine con Prampolini Manzini

Appuntamento con la presidente nazionale Donatella Prampolini Manzini per il gruppo Fida, Federazioni italiana dettaglianti dell’alimentazione, della provincia di Udine. Prampolini Manzini, che è anche vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, parteciperà all’assemblea in programma lunedì 27 gennaio a partire dalle 15 nella sede di Confcommercio Udine a Feletto in via Alpe Adria.

All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente provinciale Andrea Freschi, l’intervento della presidente nazionale e la presentazione della seconda edizione de Il Negozio Alimentare, manuale della collana “Le Bussole” realizzata da Confcommercio.