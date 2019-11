Fiera del Lavoro, caccia a profili non solo 'tecnici'

Tra le aziende che partecipano alla 14esima Fiera del Lavoro Fvg organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), sono 24 quelle che cercano laureati in discipline umanistiche, 50 quelle a caccia di profili economico-giuridici, 68 quelle alla ricerca di profili scientifici. I 460 posti di lavoro messi sul piatto dalle imprese, quindi, non riguardano solo profili tecnici.

“Spesso quando si parla di aziende a caccia di talenti – spiega Marco Sartor, presidente di ALig - si pensa ad una ricerca affannosa di profili scientifici, ingegneri ed informatici in primis. L’aria però sta cambiando".

I profili più ricercati dalle aziende, come emerge da un’analisi condotta da ALIg sulle 70 aziende presenti alla Fiera del Lavoro, sono quelli dove le competenze maturate vanno oltre il singolo corso di laurea. Così diverse società presenti sono pronte a offrire contratti d’oro a laureati in discipline umanistiche con qualche competenza informatica o ad informatici con conoscenze economico-gestionali.

“Si sta andando – commenta Sartor - verso un mondo dove la trasversalità degli interessi e delle conoscenze è sempre più un valore. Meglio dunque molto spesso una conoscenza più ampia e variegata che una più ristretta e profonda".

I dati Almalaurea confermano questo trend: ad oggi i laureati Uniud disoccupati a 5 anni dalla laurea sono appena il 3%. C’è dunque fame di laureati in ogni disciplina. Guardando alle lauree che sono sempre state considerate deboli quanto a sbocchi occupazionali, si trovano tante storie di grande successo, non di rado al femminile.

È il caso di Maria Maddalena Lorubbio, laurea magistrale presso l’ateneo udinese in Lingue, nominata Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica nel 2007 e oggi manager affermata presso Microsoft. Oppure Elsie Cargniel, laureata in giurisprudenza, oggi a capo dell’ufficio legale di Euro & Promos FM s.p.a.