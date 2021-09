Fiere, Novi Sad e Pordenone fanno squadra

Continua il cammino verso l’internazionalizzazione della Fiera di Pordenone con una nuova apertura verso la Serbia. Il presidente Renato Pujatti e il direttore generale della Fiera di Novi Sad Slobodan Cvetković hanno firmato ieri un accordo di cooperazione che porterà allo sviluppo commerciale delle manifestazioni di entrambe le strutture. La firma si è tenuta in occasione della visita di una delegazione di Pordenone Fiere alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad che conta più di 800 espositori da tutta Europa.

Questa firma rappresenta è un ulteriore passo in avanti degli accordi bilaterali già in essere tra il Friuli-Venezia Giulia e la regione serba della Vojvodina in cui si trova Novi Sad, considerata quindi un partner commerciale strategica per le aziende friulane.

“Siamo una fiera medio-piccola ma molto attiva e apprezzata. Abbiamo in calendario circa 30 eventi all’anno e 5 manifestazioni internazionali. Una di queste è RIVE, rassegna internazionale di viticoltura ed enologia che coinvolge tutta la filiera del vino e si terrà dal 10 al 12 novembre di quest’anno. E’ sicuramente un evento di interesse per viticoltori e imprenditori serbi. In questo chiediamo la collaborazione della Fiera di Novisad per invitare gli operatori a partecipare”.

Il direttore generale Cvetkovic spiega così i motivi che hanno portato all’accordo e le potenzialità che può sviluppare raccogliendo l’invito di Pujatti. “Le fiere di Novi Sad e Pordenone sono molto simili per il tessuto economico su cui operano e per i profili degli espositori: entrambe si trovano in un territorio a forte vocazione vitivinicola e hanno in calendario una manifestazione molto importante sulla filiera del vino, RIVE a Pordenone e la Fiera Internazionale dell’Agricoltura a Novisad, La produzione di vino in Serbia e in una fase di forte slancio – continua Cvetkovic – e le aziende italiane produttrici di attrezzature per la vinificazione di qualità sono dei partner indispensabili per le nostre cantine. Sono presenti infatti come espositori alla nostra fiera. Siamo quindi pronti ad organizzare una visita dei rappresentanti delle più grandi associazioni vinicole della Serbia alla fiera RIVE al fine di conoscere la più innovative tecnologie e le esperienze delle aziende italiane che le producono e che saranno presenti a Pordenone".