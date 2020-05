L’impatto economico della crisi pandemica ha indotto l’Unione Europea a misure straordinarie di alleggerimento degli obblighi di equilibrio di bilancio degli Stati membri, potere di spesa straordinario in deficit, oltre a stanziamenti di fondi comunitari in prestito e, fors’anche, di trasferimenti.

Comunque la si voglia leggere, si tratta di un’imponente quanto repentina massa di denaro da impegnare in tempi ristretti. Connaturale, dunque, che all’emergenza segua la semplificazione delle forme, con il sospetto – in taluni ambienti - di favore per il malaffare. Per contro, proprio alla semplificazione trasparente è presidio la Corte dei conti che in Italia – a differenza di altri Paesi vanta una tradizione più che secolare ed un acquisito ruolo di garanzia nel sistema costituzionale, a cominciare dal suo motto: Suprema Rationalium Curia.

Il web seminario 'Finanza e controlli alla luce della crisi pandemica' intende saggiarne le funzioni ed il raggio di azione anche nel periodo dell’emergenza, a garanzia della legalità, dei privati, degli Uffici. Nell’alternanza fra studiosi e magistrati si intende fornire un quadro di insieme, utile per avvocati, dirigenti pubblici, funzionari ed imprenditori privati, interessati alle opportunità che il credito speciale può offrire.

Ne parlano: Andrea Crismani, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Trieste: Semplificazione delle procedure e garanzia di trasparenza nel regime dell’emergenza, un’introduzione; Paolo Simeon, Presidente Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia: Urgenza di provvedere e “paura della firma”: un falso problema?; Francesco Saverio Marini, Ordinario di Diritto Pubblico, Università “Tor Vergata” Roma – Consiglio di Presidenza della Corte dei conti: Il ruolo di terzietà e garanzia della Corte dei conti in Italia ed in Europa; Daniela Morgante, già Procuratore della Repubblica Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la Provincia Autonoma di Bolzano – Presidente della International Board of Auditors for NATO, Bruxelles: Strumenti di indagine alla luce del nuovo codice del processo contabile; Marcello Fracanzani, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione: Limiti esterni ed interni della giurisdizione contabile nel periodo dell’emergenza; Laura Monfeli, Sost. Proc. Gen. Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la Lombardia – Ufficio Legislativo Min. Politiche Agricole e Forestali: Il controllo contabile sui fondi europei: trasparenza dall’assegnazione alla rendicontazione; Nino Paolantonio, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università “Tor Vergata” Roma: Emergenza, semplificazione, trasparenza: le garanzie della Corte dei conti. Per una conclusione.

Il seminario on-line sarà svolto tramite Microsoft Teams secondo gli standard dell’Ateneo di Trieste. La partecipazione è gratuita.

Gli interessati possono iscriversi al seguente indirizzo: ANDREA.CRISMANI@dispes.units.it. Seguirà mail con ogni informazione utile sul collegamento on-line.