Finanziamenti e bandi, Confcommercio informa le imprese

Finanziamenti alle imprese, bandi videosorveglianza e sicurezza, tariffe dei servizi pubblici saranno i temi all’ordine del giorno di due incontri organizzati da Confcommercio Udine, con la collaborazione di Cciaa di Pordenone e Udine e Confidi Friuli. Il primo è in programma nella sala Economia di piazza Venerio giovedì 7 novembre dalle 19.30. "Sarà l’occasione per informare gli operatori delle opportunità a loro disposizione per vincere le sfide del mercato", sottolinea il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan. Per l’associazione i relatori saranno i responsabili dell’Area Credito Lina Colaone e dell’Area Sindacale Walter Piacentini. Per la Camera il segretario generale Maria Lucia Pilutti e per Confidi Friuli il direttore generale Remigio Venier.

Secondo appuntamento venerdì 8 dalle 13.30 nella sala Riunioni di Confcommercio in via Alpe Adria a Tavagnacco. A guidare l’incontro il vicepresidente provinciale Alessandro Tollon. Relatore, con Colaone, Piacentini e Venier, il funzionario camerale Serena Pavan. Per iscrizioni: sindacale@ascom.ud.it.