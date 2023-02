Finanziamenti per i giovani imprenditori

Il Comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio Pordenone-Udine, con Enterprise Europe Network, organizza un evento informativo gratuito per approfondire strumenti chiave e finanziamenti a disposizione dei giovani imprenditori, a livello regionale, nazionale ed europeo.

All'incontro, fissato per giovedì 23 febbraio alle 10 in Sala Valduga, interverrà Luca Rossi, Presidente del Comitato, mentre di "Europa: dai finanziamenti alle gare d’appalto" parlerà Flavio Burlizzi, direttore Unioncamere Europa asbl Bruxelles. Su "Programmazione e Pnrr" interverrà Sandra Sodini, direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della Regione Fvg. Interverranno anche Valeria Centinaro, Responsabile Progetti Europei di Promos Italia con Erasmus for Young Enterpreneurs e Omar Londero, Responsabile Promos Italia sede di Udine per presentare i servizi e le attività del sistema camerale per sostenere le imprese sui mercati esteri.

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione nella sezione del sito camerale www.pnud.camcom.it dedicata all’evento (short link diretto).