Finanziamenti per le imprese, istruzioni per l’uso

Sapere come muoversi nel complesso mondo della finanza agevolata per cogliere tutte le opportunità offerte dall’Unione Europea su bandi e finanziamenti: è questo il focus del convegno “Stati generali della finanza e dei fondi Europei a supporto delle aziende”, organizzato dalla società di consulenza specializzata nel campo della progettazione comunitaria Euroservis, per sabato 23 novembre, a partire dalle 10, al Mib School of Management di Trieste.

Il convegno, dedicato a imprenditori e manager, costituisce l’occasione per aprire uno scenario approfondito ed esaustivo sulle possibilità che la finanza agevolata e i fondi europei offrono a sostegno dello sviluppo delle imprese. Ad illustrare gli strumenti a disposizione e mettere in evidenza le nuove opportunità da cogliere saranno esperti del settore, istituzioni e amministratori, con l’intervento conclusivo riservato al Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

“Questo incontro è improntato su due livelli - dichiara il presidente di Euroservis, Erik Švab - uno istituzionale e uno più tecnico-operativo, legati da un unico filo conduttore: offrire alle aziende una panoramica dei diversi strumenti finanziari disponibili a sostegno dello sviluppo, l’innovazione e dei progetti che nascono ogni giorno nella nostra Regione. Dalla finanza straordinaria a quella ordinaria gestita dalle banche, per arrivare alla finanza agevolata e ai progetti europei che si traducono in “soldi reali” che possiamo acquisire dall’Europa. Il nostro intento è quello di informare il più possibile le aziende affinché possano cogliere le molteplici opportunità offerte dall’Unione Europea, soprattutto, per far crescere le aziende di piccole e medie dimensioni”.

Gli interventi introduttivi del convegno saranno affidati al direttore Scientifico del Mib, professor Vladimir Nanut e al professor dell’Università di Udine e della Bocconi, Luca Brusati coordinatore dell’incontro. Dopo i saluti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, i lavori avranno inizio con l’intervento di Federica Seganti, Presidente Friulia - Finanziaria FVG, che illustrerà gli strumenti pubblici a supporto dello sviluppo e l’innovazione delle aziende. A seguire Donatella Vernisi, Capo Area Nordest - Banca MPS, con un intervento sulla definizione degli strumenti a disposizione per la liquidità.

Roberto Siagri, Amministratore Delegato Eurotech, illustrerà il valore di una case history aziendale di successo. Seguirà poi la parte dedicata alla Finanza Agevolata e dei fondi a disposizione delle imprese affidata al Presidente di Euroservis, Erik Švab. A chiudere i lavori l’intervento del Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita previa iscrizione scrivendo a: http://euroservis.aipem.it.