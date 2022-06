Finanziare l'impresa con il crowdfunding

Una delle principali esigenze delle start up e delle imprese che si avvicinano ai mercati Fintech, in particolare reward e ed equity crowdfunding, è disporre di conoscenze basilari per impostare con successo una campagna di raccolta fondi sul web.

Dopo il recente webinar con gli esperti di Innexta, le imprese delle ex province di Pordenone e Udine possono prenotare incontri personalizzati gratuiti per approfondire i temi e verificare l’idoneità degli strumenti a supporto dei propri programmi imprenditoriali.

La Camera di Commercio, con il suo ufficio PID – Punto impresa digitale, mette a disposizione dieci incontri one to one: le imprese interessate possono prenotarsi scrivendo una mail a pid@pnud.camcom.it.