Finanziaria annuncia 52 licenziamenti a Tavagnacco

La società finanziaria Aquileia Capital Services ha deciso di dimezzare il personale in servizio della sede di Tavagnacco, procedendo a un licenziamento collettivo di 52 dei suoi cento dipendenti. Nessun taglio è previsto nelle altre due sedi della società in Italia, a Roma e Milano, che portano a 134 il numero complessivo dei lavoratori della finanziaria nel nostro Paese.

La società è controllata dal fondo statunitense Bain Capital ed è specializzata nelle attività di recupero crediti. La sua sede è nel palazzo di vetro realizzato dalla Hypo Bank, dalla quale la Aquileia Capital Services ha rilevato gran parte dei crediti incagliati e non performanti.

La mobilitazione dei sindacati è stata immediata: un documento di solidarietà ai lavoratori è stato approvato dall’assemblea provinciale della Fabi di Udine e un’assemblea di tutti i lavoratori è stata convocata per venerdì prossimo, a Tavagnacco.