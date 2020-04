Fincantieri, ai sindacati non piace l'ordinanza anti-tute

"Monfalcone, ormai da più di 100 anni, non è più famosa per la tratta dei cefali ma è riconosciuta in Italia e nel mondo come la città delle navi bianche. E’ diventata nel corso degli anni, soprattutto grazie a Fincantieri ma non solo, un polo industriale di livello regionale, nazionale e mondiale. In questo momento molto critico sotto l’aspetto socio-economico, abbiamo l’obbligo di essere seri e concreti, tutelando innanzitutto la salute dei lavoratori", si legge in una nota della Fim Cisl dello stabilimento.

"Le considerazioni sulla politica, se non quella sindacale, non sono il nostro mestiere ma non possiamo, non dobbiamo restare in silenzio davanti all’ordinanza del Sindaco di Monfalcone che rappresenta l’ennesimo grave atto di criminalizzazione di tutti i nostri lavoratori e, indirettamente, del nostro stabilimento. Il divieto d'ingresso con indumenti da lavoro negli esercizi commerciali di qualsiasi tipo, negli uffici pubblici e su mezzi di trasporto e taxi colpisce e offende i lavoratori. Varata all’alba della riapertura, ci ha riportato alla mente le contravvenzioni elevate nei confronti dei dipendenti che, durante la pausa pranzo, consumavano un panino fuori dai locali di Panzano. La domanda che ci poniamo, però, è quali siano le differenze, in termini di contagio da Covid-19, fra il nostro “terlis” e qualsiasi altro indumento: questo interrogativo non ce lo siamo posti riguardo le divise indossate dalle forze dell’ordine, dai volontari della Protezione civile, della Cri o dagli infermieri del 118; non ce lo siamo posti neppure sugli abiti degli addetti dei supermercati che abbiamo affollato in queste settimane di corsa alla spesa o sulle giacche e cravatte dei dipendenti delle Poste".

"In questo lungo periodo di inattività il cantiere, grazie a Rsu e Rsl che giornalmente vivono il lavoro e si confrontano con le maestranze, ha completamente cambiato il suo modo di approcciarsi al quotidiano, focalizzandosi se possibile ancora di più sulla salvaguardia della salute dei lavoratori e della comunità. In maniera tangibile e concreta, noi sì, lo abbiamo fatto e vigileremo affinchè questo accada anche nel futuro. noi continueremo a indossare ancora con fierezza quel 'terlis' di cui oggi qualcuno vorrebbe ci vergognassimo".