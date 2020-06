Fincantieri, approvato il bilancio di esercizio

Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria di Fincantieri, prevista in unica convocazione. In considerazione dell’emergenza sanitaria, l’intervento è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società. È stato approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di 151.351.970,94 euro.

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio; la residua parte a riserva straordinaria.

L’Assemblea ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gianluca Ferrero, Rossella Tosini e Pasquale De Falco e, quali Sindaci supplenti, Alberto De Nigro, Valeria Maria Scuteri e Aldo Anellucci. Gianluca Ferrero è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Ferrero e De Nigro sono stati tratti dalla lista di minoranza n. 2 presentata dall’Azionista Inarassa, mentre Rossella Tosini, Pasquale De Falco, Valeria Maria Scuteri e Aldo Anellucci sono stati tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Industria S.p.A. I curricula vitae dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della società www.fincantieri.com.

L’Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nelle misure, rispettivamente, di 37.000 euro/anno lordi e 26.000/anno lordi.

Approvata la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 5 aprile 2019, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”). L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 (ovvero dalla diversa successiva data in cui sarà cessato il divieto previsto dalle disposizioni speciali emanate per fronteggiare l’emergenza conseguente al Covid-19) sino alla data del 9 dicembre 2021, termine di scadenza dell’autorizzazione, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse e, in particolare, gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.