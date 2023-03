Fincantieri assumerà 680 persone nel 2023

La Fincantieri e le aziende dell’indotto assumeranno 680 persone in Friuli Venezia Giulia nel 2023 per far fronte al gran carico di lavoro acquisito dal colosso navalmeccanico.

Per la selezione del personale, Fincantieri, Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Monfalcone hanno organizzato un recruiting day che si svolgerà il prossimo 18 aprile, proprio a Monfalcone.

Oltre alla Fincantieri, le assunzioni riguarderanno le società del Gruppo Marine Interiors e Centro Servizi Navali, e altre 30 aziende dell’indotto che sono alla ricerca di personale specializzato per le sedi di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Giorgio di Nogaro e Trieste.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 10 aprile secondo le informazioni contenute nel sito https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=20881.

“I profili che cerchiamo ai fini dell’assunzione – ha spiegato Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri - abbracciano uno spettro ampissimo, in particolar modo operai specializzati, tecnici di progettazione e produzione, figure che operano nella gestione delle commesse, nel procurement e nell’area IT e comprendono anche profili junior o di stage per i quali non è richiesta esperienza. Il carico di lavoro ammonta oggi a un valore complessivo di oltre 34 miliardi di euro per 109 navi, di cui una quota importante per il cantiere di Monfalcone”.

“L’esperienza dei Recruiting Day, iniziata nel 2019 – ha detto Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone - compie un vero e proprio salto di qualità. Si tratta di uno degli obiettivi del Patto per il Lavoro, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e siglato con tutte le parti imprenditoriali e sindacali nel maggio scorso”.

“Sta diventando chiara a tutti l’importanza di questi percorsi, e anche le grandi aziende lo hanno compreso – ha evidenziato Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro -Non esistono più spazi per lavorare da soli, ma un sistema efficiente di cui i Centri per l’impiego sono parte integrante e di riferimento, a servizio del territorio”.