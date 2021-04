Fincantieri cerca personale, al via tre corsi di formazione

Sono 180 le figure specializzate, tra tubisti, saldatori e carpentieri, ricercate dalle aziende dell'indotto navale regionale da qui al prossimo futuro. È quanto emerso ieri, durante il webinar organizzato da Regione, Fincantieri ed Enfap Fvg per presentare tre corsi di formazione mirati alla preparazione e inserimento di nuovo personale nella cantieristica navale.

"Questo fabbisogno - ha evidenziato Fincantieri - nasce da un carico di lavoro che vede il nostro gruppo traguardare il 2027 e che si traduce in un'esigenza di manodopera specializzata per l'indotto che non trova facilmente risposta sul territorio".

I corsi di formazione per tubisti, carpentieri e saldatori hanno l'obiettivo di colmare questo divario, offrendo risposte al sistema produttivo e opportunità di lavoro a giovani e adulti. "Sono costruiti sulla base delle competenze cercate dalle aziende - ha sottolineato Anna D'Angelo, direttore regionale del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese - e per questo offrono concrete possibilità di assunzione, come dimostrano le elevate percentuali di impiego registrate dalle precedenti edizioni".

I percorsi formativi, il cui avvio è previsto per il mese di maggio 2021, sono gratuiti e hanno una durata di 600 ore, di cui parte (tra 180 e 240 ore) in stage presso le aziende coinvolte. Ciascun progetto formativo prevede 12 posti disponibili. I partecipanti saranno individuati tramite selezione al termine della raccolta delle candidature. A conclusione del percorso formativo i partecipanti potranno accedere a proposte di assunzione da parte delle imprese del settore coinvolte, tra cui Consorzio Blue Line, Consorzio Delta/Copet, Conit srl, intervenute al webinar per presentare i profili ricercati.

Per candidarsi è necessario inviare la propria adesione entro il 5 maggio a questo link, e filtrare la ricerca per sede di lavoro: Monfalcone.