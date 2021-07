Fincantieri costruirà lo yacht per super-Paperoni

Sarà la Fincantieri, attraverso la controllata norvegese Vard, a costruire il super-yacht più grande del mondo per nababbi con patrimoni da sogno. Vard, uno dei leader mondiali nella costruzione di navi specializzate per il mercato offshore, si è aggiudicata il contratto per la costruzione di Somnio, il primo "yacht liner" residenziale al mondo.

Somnio - informa una nota di Vard - sarà unico nel suo genere e riconoscibile come "il nuovo alfiere dei superyacht". Questo panfilo da sogno (da qui il nome) avrà una stazza lorda di 33.500 tonnellate con una lunghezza di 222 metri e una larghezza di 27 metri.

A bordo solo 39 lussuosi appartamenti per un ristretto club di super-ricchi con "i più elevati standard e regole di sicurezza" per garantire privacy e un confort al massimo livello. Gli appartamenti avranno un costo di 9,5 milioni di euro ciascuno e potranno essere acquistati esclusivamente su invito.

Il progetto è stato curato da due dei più importanti studi di architettura e design del mondo, Tillberg Design dalla Svezia e Winch Design dal Regno Unito. All’interno è prevista perfino una cantina che potrà contenere fino a 10 mila bottiglie. Saranno disponibili, inoltre, una serie di ristoranti, bar e un beach club con strutture per sport acquatici.