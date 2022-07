Fincantieri ha firmato con un cliente internazionale - del quale non è stato reso noto il nome - un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso, con consegna prevista per la fine del 2025.

L’ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. Il contratto - conclude la nota del gruppo - è condizionato al conseguimento del finanziamento, come da prassi per il settore.