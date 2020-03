Fincantieri e porto, s'intensificano le misure di sicurezza

A seguito del risultato negativo degli esami al coronavirus, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha voluto verificare oggi, assieme all’assessore Luise, la situazione delle misure di sicurezza delle due realtà produttive più importanti del territorio, i cantieri navali, che rappresentano il maggior stabilimento della regione con una presenza rilevante di stranieri, e lo scalo portuale che movimenta un flusso significativo di mezzi in entrata e in uscita.

“Come sindaco e quindi come autorità sanitaria locale – ha sottolineato il sindaco – ho il dovere di promuovere le azioni necessarie a rimuovere ogni possibile preoccupazione riguardante da un lato l’alta concentrazione di addetti, con tutte le possibili problematicità di diffusione all’interno e dall’altra le ripercussioni per la cittadinanza in considerazione che gran parte degli addetti sono residenti in loco. Vanno garantite condizioni di sicurezza per i lavoratori e tutelata la salute della comunità”.

Con il direttore Olivari, il sindaco Cisint ha fatto il punto sulle garanzie in essere e sulle misure che già da domani (giovedì 12 marzo) troveranno applicazione in azienda per ridurre al minimo i rischi tenendo conto delle specificità delle lavorazioni. Anzitutto viene sospeso l’utilizzo del bus per gli spostamenti interni dei lavoratori, per evitare affollamenti, e stabilita una nuova regolamentazione nell’utilizzo della mensa, prevedendo anche la possibilità alternativa del buono pasto inserito nella busta paga.

Sarà, inoltre, ulteriormente potenziata la pulizia dei bagni e l’igienizzazione degli spazi, mentre il sindaco ha chiesto attenzione rispetto ai fornitori affinchè non escano dai loro mezzi. Una novità importante riguarda lo sviluppo da parte di Fincantieri a Monfalcone del sistema di smart working proprio per alleggerire il numero delle presenze complessive in azienda. Il sindaco Cisint ha sollecitato anche una soluzione per quanto riguarda la disciplina degli affollamenti al di fuori dell’azienda a Panzano.

Il Comune, in ogni caso, in attesa che si completino i risultati degli esami effettuati nei confronti della polizia municipale ha chiesto la collaborazione a commissariato e carabinieri per intensificare il presidio del territorio comunale e della zona.

Garanzie sono state fornite al sindaco Cisint dall’autorità marittima e dal personale dell’autorità di sistema in merito alle procedure di movimentazione delle merci al porto. Da parte del primo cittadino sono state richieste assicurazioni in particolare sul fatto che gli autotrasportatori inibiscano agli autisti che entrano ed escono dallo scalo di avere altri contatti per i rischi di diffusione di contagi che ne potrebbero derivare. “Ho potuto constatare il rispetto della norma che inibisce la discesa dai mezzi da parte degli autisti – rileva il sindaco Cisint – e quello delle disposizioni di carattere precauzionale messe in atto affinchè un’attività così complessa possa essere svolta riducendo ogni possibile ripercussione in tema di salute pubblica”.