Fincantieri, ecco le misure anti-Coronavirus

Una lettera informativa dell'azienda a tutti i lavoratori, una comunicazione rivolta alle ditte con un questionario da compilare per ogni dipendente sulla provenienza e possibili occasioni di essere venuti a contatto con situazioni di rischio, depliant informativi distribuiti e affissi nel cantiere. Inoltre, per tenere strettamente sotto osservazione l'evoluzione del fenomeno, Fincantieri, che ha seguito attentamente il problema ben prima della sua manifestazione in Italia, ha costituito un Team dedicato di Crisis Management per tenere costantemente monitorata la situazione e fornire aggiornamenti sulle indicazioni provenienti dalle Istituzioni centrali e territoriali, dando la possibilità ai dipendenti di richiedere tutte le informazioni di carattere medico e organizzativo.

Queste sono solo alcune delle azioni adottate da Fincantieri a fronte dell'emergenza coronavirus, a cui si aggiungono altri provvedimenti concreti presi ampiamente per tempo. Azioni di cui si è parlato in un incontro a cui sono intervenuti rappresentanti della direzione di Fincantieri e il sindaco, Anna Maria Cisint, insieme agli assessori Luise e Garritani, alla presenza del direttore dell'Asugi, Antonio Poggiana.

Quest'ultimo ha assicurato la collaborazione dell'Azienda sanitaria per l'esame di eventuali casi a rischio o per fornire informazioni e aiuto. Una riunione sollecitata dallo stesso primo cittadino, che già ieri ha inviato la richiesta a Fincantieri di conoscere gli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori.

Accanto a ciò, ci sono poi stati altri provvedimenti operativi messi in atto negli stabilimenti del gruppo italiani: nelle mense, luoghi principali di ritrovo per la pausa pranzo, saranno adottati accorgimenti per evitare la formazione di file, è stata intensificata la pulizia di tavoli e sedie e sono state introdotte posate e stoviglie monouso. È stato definito un aumento della pulizia anche negli altri ambienti comuni, quindi servizi igienici, spogliatoi e altre aree di ristoro. In più a Monfalcone è stata decisa la manutenzione straordinaria dei filtri degli impianti di aerazione e condizionamento della mensa. Inoltre in tutti i cantieri sono in via di posizionamento i dispenser per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani.