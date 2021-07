Fincantieri, il primo semestre chiude con oltre 3 miliardi di ricavi e 7 milioni di utile

Si è chiuso con ricavi superiori ai 3 miliardi di euro e con un utile di 7 milioni il primo semestre dell’anno per la Fincantieri. Il Cda del colosso naval-meccanico ha approvato oggi il bilancio al 30 giugno che segna un indebitamento finanziario di 1 miliardo e 600 milioni, coerente con il programma produttivo e con il piano di consegne (tre unità Cruise nel solo mese di luglio con incassi per circa euro 1,5 miliardi). I valori attesi a fine 2021 sono in linea con quelli di fine 2020. Il carico di lavoro complessivo ha riguardato 111 navi, per 37 miliardi euro pari a 7 volte i ricavi 2020.

I valori attesi a fine 2021 sono in linea con quelli di fine 2020. Il carico di lavoro complessivo ha riguardato 111 navi, per 37 miliardi euro pari a 7 volte i ricavi 2020

“Ci auguriamo che, grazie alle stringenti misure adottate per contrastare la pandemia, campagna vaccinale in primis, - ha detto a margine della riunione del Consiglio, l’ Amministratore Delegato Giuseppe Bono possa confermarsi la forte accelerazione della ripresa così come dimostrano i risultati che abbiamo presentato oggi, , sia sotto l’aspetto economico-finanziario che sotto quello dell’eccezionale performance nel settore militare, dove crediamo di poter vantare la leadership mondiale nelle navi di superficie, che si accompagna a quella che già deteniamo nel comparto delle navi da crociera”, ha concluso Bono.