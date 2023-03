Fincantieri in rosso per 324 milioni, ma boom di ricavi (+11,7%)

Pesano gli strascichi della pandemia, gli accantonamenti per le cause per l’amianto, la guerra in Ucraina, il boom dei costi delle materie prime e dell’energia sui conti di Fincantieri che chiude il 2022 con una perdita per 324 milioni di euro, nonostante una straordinaria crescita dell’11,7% dei ricavi, arrivati a quota 7 miliardi e 440 milioni di euro.

Il progetto di bilancio del colosso navalmeccanico è stato approvato ieri sera dal consiglio di amministrazione che non ha mostrato preoccupazione per conti che nella gestione ordinaria – sottolinea il gruppo - può contare sull'impennata degli ordini, che superano i 5 miliardi e 300 milioni di euro, e sulla forte ripresa dei mercati: da quello crocieristico, ormai vicino ai livelli pre-Covid, fino all'Offshore che comprende varie tipologie di navi, da quelle di supporto ai campi eolici, a quelle posacavi.

Molto positivi i dati relativi al carico di lavoro complessivo, con 109 navi in portafoglio, per un valore di 34 miliardi e 300 milioni di euro, pari a 4,6 volte i ricavi del 2022.

Nel 2022, inoltre, sono stati confermati i volumi di produzione record del 2021: 16,4 milioni di ore di lavoro in un anno nel quale il colosso ha consegnato ben 19 navi realizzate in nove stabilimenti.

Per l’amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, al suo primo bilancio in Fincantieri dopo l’era di Giuseppe Bono, si è trattato di un "anno di transizione" al quale il gruppo sta reagendo con "una revisione strategica delle principali commesse", una "concentrazione sulla disciplina finanziaria e sul risk management, la modernizzazione dei cantieri e la leadership tecnologica sulle navi digitali e verdi". In sintesi, per Folgiero, nonostante il rosso di bilancio, "Fincantieri è molto ben posizionata".

Nel dettaglio del bilancio si evidenzia una performance operativa al 3,0% - che risente di inflazione e partite non ricorrenti registrate nel primo semestre - e una posizione finanziaria netta negativa per 2,5 miliardi, che beneficia di creazione di cassa netta di 765 milioni di euro nel secondo semestre. L'EBITDA è di 221 milioni; il Risultato di Gruppo adjusted è negativo per 108 milioni (+92 nel 2021). Aumenta l'indebitamento finanziario netto (2.531 milioni contro i 2.238 del 2021).