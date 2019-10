Fincantieri, indagine sull'offerta per Chantiers de l'Atlantique

L’antitrust dell'Unione Europea avvierà un’indagine approfondita sull’offerta di Fincantieri per la francese Chantiers de l’Atlantique, per i timori che l’operazione riduca il numero di player europei. Lo riporta l’agenzia internazionale Reuters citando “tre fonti vicine alla situazione”.

L’esame preliminare della Commissione europea sull’operazione termina domani. Seguirà un’indagine approfondita che dura 90 giorni lavorativi, ma che potrebbe estendersi fino a cinque mesi a seconda delle circostanze. All’inizio dell’anno la Commissione aveva sottolineato come l’operazione potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera.