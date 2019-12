Fincantieri, prorogato il contratto integrativo

Fim, Fiom e Uilm nazionali hanno raggiunto l’intesa con Fincantieri per prorogare gli effetti del contratto integrativo e del trattamento fiscale per l'anno 2020. Nel corso del vertice, sono state poste all’attenzione dell’azienda le tematiche inerenti ad appalti, smart working, miglioramento dei servizi welfare, assistenza sanitaria integrativa, verifica della flessibilità oraria e della banca ore solidale, nonché dei carichi di lavoro dei cantieri e delle controllate per l’anno 2020.

“Rispetto alle tematiche di cui sopra si è concordato d’iniziare il percorso a partire dal tema degli appalti con l’incontro, già calendarizzato, per il 23 gennaio”, riferiscono i sindacati.