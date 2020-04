Fincantieri riapre, tra termoscanner e mascherine

E' ripresa questa mattina all'alba l'attività di Fincantieri, che ha riaperto i cancelli degli otto cantieri italiani, a cominciare da quello più importante di Monfalcone. Al lavoro è rientrato circa un decimo dei dipendenti, quelli addetti alle attività 'di scafo', 685 nello stabilimento isontino, suddivisi su più turni, mentre 150 persone stanno continuando a operare da casa in smart working.

Il Gruppo si è rifornito di milioni di dispositivi di protezione e mascherine, che vanno sostituite più volte durante l'orario di lavoro. I kit sono stati consegnati a ogni dipendente all'ingresso, dove, lungo un percorso a zig zag, per mantenere le distanze, chi doveva entrare in cantiere è stato anche sottoposto alla misurazione della temperatura corporea con appositi termoscanner. Disposte anche precise regole per l'uso degli spogliatoi e della mensa.

Il piano di riapertura graduale prevede per la prossima settimana un aumento a circa mille operai a Monfalcone, dove le attività, come negli altri cantieri, si erano fermate dal 16 marzo. L'obiettivo è quello di arrivare, per step, a una ripresa più o meno completa tra fine maggio e i primi di giugno. Al momento i cancelli sono ancora off limits per chi lavora nell'indotto e in subappalto, almeno fino al 4 maggio, quando potrebbero rientrare i primi lavoratori, ma solo tra quanti risiedono in Fvg.