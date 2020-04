Fincantieri, rientro positivo al lavoro

“Dopo tante preoccupazioni, discussioni e qualche polemica, direi che il primo giorno di rientro in Fincantieri ha dato riscontri positivi al lavoro importante che è stato fatto”. E' questa la prima dichiarazione di Gianpiero Turus, Segretario Generale della Fim Cisl Fvg. “Partire dall’accordo nazionale del 14 marzo è stato senz’altro utile e il miglior riscontro lo abbiamo dalle Rsu del cantiere".

La parola quindi a Michele Zoff, responsabile Fim Cisl del Cantiere di Monfalcone che conferma l’avvio positivo e il fatto che le procedure siano state rispettate e abbiano funzionato. “Ci sono delle modifiche da apportare al sistema – prosegue Zoff – ma ci siamo già attivati nel pomeriggio come gruppo di lavoro. Vogliamo tenere alta l’attenzione, vista l’importanza e la complessità della vita in cantiere".

C’era, ed era comunque inevitabile dopo diverse settimane di “inattività forzata”, un po’ di preoccupazione da parte dei lavoratori che hanno varcato ieri all'alba i cancelli, ma alla fine l’impatto e l’impressione è stata positiva tanto che “diversi lavoratori hanno apprezzato il lavoro svolto da Rls e Rsu nel ricercare le soluzioni messe in atto per la salvaguardia della sicurezza di tutti”, conclude Zoff.

Da parte sua Turus, guarda avanti, a quando il rientro sarà ultimato e il cantiere tornerà a pieno regime. “Auspico che si prosegua con questo metodo di confronto lavorando e collaborando con la consueta precisione e trasparenza: resta, infatti, adesso da ultimare la fase di rientro e l’estensione dei protocolli anche a tutti i lavoratori dell’indotto".

"Dobbiamo tutti capire che la sfida al Coronavirus non finisce qua ma anzi ci accompagnerà per mesi – conclude Turus - e per questo è importante non abbassare la guardia ma continuare a lavorare per superare, tutti assieme, questo momento difficile.”