Fincantieri saluta l’arrivo in Qatar di due nuove navi

L’arrivo in Qatar della corvetta “Al Zubarah” e del pattugliatore (OPV – Offshore Patrol Vessel) “Musherib”, costruiti presso il cantiere militare integrato di Riva Trigoso e Muggiano, è stato celebrato con una cerimonia presso la base di Umm Al Houl alla presenza dell’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani.

Per l’occasione la società era rappresentata dal Presidente Claudio Graziano e dall’Amministratore delegato e Direttore generale Pierroberto Folgiero. Era presente una delegazione del Paese committente guidata da Khalid bin Mohammed Al Attiyah, Deputy Prime Minister e Minister of State for Defense Affairs e dallo Staff Major General Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti, Commander of the Qatar Emiri Naval Forces. Le unità entreranno presto in servizio in occasione dell’imminente FIFA World Cup Qatar 2022.

A seguire sono stati inaugurati anche gli uffici di Fincantieri Services Doha, che seguirà l’attività del Gruppo nell’area per il programma di acquisizione navale nazionale firmato nel 2016 da Fincantieri con il Ministero della Difesa del Qatar, che prevede la fornitura di 4 corvette della lunghezza di oltre 100 metri, 2 OPV e una nave anfibia (LPD – Landing Platform Dock) con i relativi servizi di supporto per ulteriori 10 anni dopo la consegna delle unità.