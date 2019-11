Fincantieri, senza Vard Ebta a doppia cifra

Consueta conference call per Fincantieri, occasione per presentare agli analisti i risultati del gruppo al 30 settembre. Il Cfo Giuseppe Dado ha sottolineato come “senza Vard, l'Ebta sarebbe a doppia cifra. La profonda riorganizzazione della controllata prosegue, dopo il cambiamento del management. Il nostro obiettivo è quello di garantire i tempi di consegna per il 2019 nel settore cruise e offshore", ha sottolineato, ricordando lo sforzo finanziario portato avanti dal colosso dei cantieri.

Dado ha quindi precisato che al momento non si parla di numeri per il 2019 e che il gruppo sta lavorando per migliorare il trend. Il piano di riorganizzazione di Vard sarà presentato con i risultati del Gruppo del 2019. “Malgrado la performance negativa della controllata che pesa sui conti della società, i fondamentali rimangono forti sotto tutti i punti di vista”, ha concluso Dado.