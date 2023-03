Fincantieri sostiene transizione energetica dei fornitori

Fincantieri accelera la transizione energetica dei fornitori con il supporto di Crédit agricole eurofactor, Ifitalia (Gruppo Bnp Paribas), Sace e Unicredit.

Si tratta - riferiscono Fincantieri e Sace - di una soluzione innovativa per incentivare i fornitori a migliorare il proprio impatto ambientale e sociale, favorendo la responsabilità d'impresa.

I fornitori con migliore performance ESG potranno beneficiare di un rating migliore accedendo a condizioni di finanziamento più vantaggiose.

Fincantieri, con il supporto degli istituti bancari italiani, impiega in maniera innovativa lo strumento del reverse factoring, come canale di supporto finanziario e veicolo di sensibilizzazione dei propri partner industriali verso un percorso comune di crescita sostenibile.