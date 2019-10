Fincantieri-Stx, l'Ue conferma l'indagine

Dalla Commissione europea arriva la conferma dell’indagine in merito alla proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri. "La domanda di navi da crociera è in piena espansione in tutto il mondo”, ha detto Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza. “Stx e Fincantieri sono due leader mondiali in questo settore. Per questo motivo valuteremo attentamente se l'operazione possa nuocere alla concorrenza nel settore a scapito dei milioni di europei che ogni anno scelgono di trascorrere vacanze in crociera".

L'Antitrust Ue teme che si venga a creare un duopolio in Europa, rappresentato dalla Fincantieri-Stx da un lato e dell'altro dai tedeschi Meyer Werft. A gennaio, le Authority francese e tedesca avevano chiesto l'intervento dell'autorità di Bruxelles. Ora, bisognerà aspettare fino al 17 marzo 2020 per ottenere una decisione sull'accordo.

Ai timori dell’Ue, Fincantieri aveva risposto ieri, evidenziando come “dopo la fusione sarebbero comunque presenti tre costruttori di navi da crociera rispetto ai quattro attuali".

Intanto, la Francia, per voce del Ministero delle Finanze, ha fatto sapere che resta "molto favorevole" all'acquisto di Chantiers de l'Atlantique. "Siamo convinti che il consolidamento del settore europeo della costruzione navale sia essenziale per rafforzare la competitività e fornire le risorse necessarie per finanziare l'innovazione contro i concorrenti, in particolare i cinesi”.