Fincantieri-Stx, proroga di un mese della scadenza

Nuovo spiraglio per l'accordo tra Fincantieri e Chantiers de l’Atlantique. Il Governo francese, che detiene l'83% del capitale dell'ex Stx, infatti, ha concesso una proroga di un mese per chiudere il dossier e consentire, quindi, all'Antitrust europeo di completare le sue procedure. Sull'operazione, infatti, è da tempo in corso una severa istruttoria, per sospetti di concentrazione sul mercato della cantieristica navale.

"Come industria abbiamo fornito tutti i chiarimenti che ci sono stati richiesti da Bruxelles; il dossier, quindi, si conferma di natura politica", è il commento che arriva da Fincantieri. "Parigi ci ha chiesto di prorogare di un mese il termine per la finalizzazione dell'accordo e noi acconsentiremo".

L'Europa dovrà rispondere anche ai due Stati, dal momento che il ministro Stefano Patuanelli ha annunciato una lettera congiunta italo-francese alla Commissione Ue per sollecitare un via libera al 'matrimonio'.