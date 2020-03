Fincantieri verso la chiusura, anche a Monfalcone

Fincantieri si avvia a una sospensione di tutte le attività produttive negli stabilimenti italiani dal 16 al 29 marzo, disponendo la chiusura di tutti i siti, compreso quello di Monfalcone, con ricorso a ferie collettive, anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva.

Una decisione che non è piaciuta ai sindacati, fortemente contrari. Fim-Cisl e Fiom-Cgil hanno definito "grave e irresponsabile la decisione di procedere unilateralmente con una fermata collettiva con le ferie in tutti i cantieri e in tutte le sedi. Così l'azienda affronta la crisi scaricandola totalmente sui lavoratori". Le organizzazioni sindacali, infatti, avevano proposto di utilizzare gli ammortizzatori previsti dal Dpcm per la prossima settimana, per poi confrontarsi nel dettaglio con la proprietà.

Lo stop per 15 giorni dello stabilimento di Monfalcone è stata invece accolta con soddisfazione dal sindaco Anna Maria Cisint che proprio ieri aveva invitato Fincantieri a prendere questa opzione in considerazione. “E’ una scelta doverosa per tutelare i lavoratori, le loro famiglie e la città", ha rilevato il sindaco. "In questo momento dobbiamo avere a cuore prima di tutto la salute delle persone, dentro e fuori le fabbriche, e questa deve essere la priorità e la condizione da perseguire se si vuole uscire con le minori conseguenze negative per il sistema sociale ed economico, prima di ogni altra preoccupazione. Si tratterà di tutelare con i dovuti ammortizzatori sociali anche il personale dell'indotto dove vigono le contrattazioni più anomale".

“In questo contesto – precisa il sindaco Cisint – ho dato disposizioni per sospendere per 15 giorni tutti i cantieri di lavoro da parte delle nostre squadre operaie e dei nostri tecnici nella logica di salvaguardare anzitutto il bene della salute di tutti”.