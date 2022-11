Finest e Cherry Bank per la crescita delle imprese

Finest, società finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto, ha sottoscritto un accordo con Cherry Bank, l’istituto di credito nato un anno fa su iniziativa di Giovanni Bossi, volto a favorire lo sviluppo sui mercati esteri delle imprese del Nordest italiano.

Grazie a questo accordo Finest e Cherry Bank formalizzano la loro collaborazione, impegnandosi a promuovere iniziative comuni per supportare - finanziariamente e con le rispettive competenze tecniche - la realizzazione di progetti di investimento e sviluppo all’estero, contribuendo alla crescita della presenza multinazionale delle imprese di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

“Riponiamo da sempre la massima fiducia in azioni che mettano a fattore comune competenze e strumenti, con l’obbiettivo di creare valore per le nostre imprese", dichiara Eros Goi, Direttore di Finest S.p.A. "Quella con Cherry Bank è per Finest una collaborazione strategica e finalizzata a costruire assieme dei packaging finanziari su misura per ogni singola impresa che si rivolgerà al nostro team di specialisti. Ogni realtà ed ogni progetto hanno caratteristiche peculiari che potranno essere corrisposte con gli strumenti di finanza straordinaria e di credito più adeguati, mettendo sempre al centro l’impresa e i suoi obbiettivi di crescita. Questa attitudine “taylor made” accomuna Finest e Cherry Bank e sarà alla base delle attività che verranno sviluppate sinergicamente” conclude Goi.

“Questa collaborazione amplia il ventaglio di strumenti finanziari messi a disposizione da Cherry Bank per i servizi di internazionalizzazione” afferma Vincenzo Galileo, Responsabile Sviluppo Commerciale Cherry Bank. “Siamo una Banca di relazioni e come tale proporremo questa opportunità per rispondere al fabbisogno delle imprese del territorio vocate all’esportazione. Obiettivo dell’accordo è strutturare insieme a Finest operazioni finanziarie adeguate, per accompagnare le aziende in percorsi di crescita estera o di apertura di nuovi mercati di sbocco, sostenendone sviluppo, espansione e creazione di valore. Il tutto seguendo rigorosamente la nostra filosofia: ogni cliente ha le sue peculiarità a cui offrire soluzioni costruite su misura, forti dell’unione di competenze diversificate”.

Finest è da 30 anni la finanziaria di riferimento delle imprese del Nordest italiano per i loro progetti di internazionalizzazione nei Paesi di prossimità. Ha sviluppato oltre 650 progetti al fianco delle imprese del territorio, investendo oltre 400 milioni di euro, con ingressi nel capitale sociale delle partecipate estere e finanziamenti esteri diretti. Recentemente ha anche attivato la possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da imprese del Triveneto e finalizzati a finanziare i loro progetti internazionali.

Cherry Bank è una banca, guidata da Giovanni Bossi, specializzata nel credito alle imprese, nell'acquisto e gestione di NPL e nell'acquisto dei crediti fiscali. Offre ai privati servizi di banca digitale diretta e wealth management per individuare soluzioni di risparmio e investimento su misura. Una Human Bank che crea valore per famiglie, Imprese e imprenditori offrendo soluzioni finanziarie personalizzate e innovative. Ha chiuso il 2021 con un attivo totale di oltre un miliardo di euro, di cui circa il 50% derivante da crediti verso la clientela.