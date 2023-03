Fintech, alla Sistemi il 25% della friulana Ultroneo

La Sisfin Partecipazioni e Investimenti Srl, holding finanziaria della Sistemi SpA, ha acquistato il 25% della Ultroneo Srl, l’azienda di Udine ideatrice dell’innovativo sistema GetYourBill per la fatturazione elettronica diretta.

L’operazione si è divisa in due: da una parte Sistemi ha acquistato varie quote dei business angels che fino ad ora hanno finanziato la crescita della giovane azienda, come Italian Angels for Growth (IAG), dall’altra immettendo capitale nella stessa.

Gli obiettivi dell’operazione – riferiscono le due aziende - convergono in una direzione fortemente sinergica: sviluppo di nuovi servizi e incremento della forza commerciale.

“La partnership con Sisfin rappresenta per Ultroneo l’inizio di una nuova fase di sviluppo per la nostra azienda – afferma il Presidente del CdA di Ultroneo srl, Alvise Abu-Khalil – questo grazie alle importanti azioni che porteremo sul mercato nei prossimi mesi”.



“Questa operazione – spiega la Presidente del CdA di Sisfin, Enrica Eandi - è un ottimo punto di partenza, perché l’integrazione dei servizi di Ultroneo con le nostre soluzioni aumenterà ancora di più il valore aggiunto che portiamo ai nostri utenti e clienti”.Ultroneo, azienda fintech che ha ideato il sistema GetYourBill per la fatturazione elettronica diretta, da start up legata all’Università di Udine, in soli 5 anni è diventata un’azienda di successo che punta a raggiungere un fatturato di 2 milioni di euro.Dall’altra parte, Sistemi SpA è un punto di riferimento di settore che da oltre 40 anni sviluppa software, supporti e piattaforme di servizio per professionisti, imprese e associazioni. Con più di 100 partner in tutta Italia, 329 dipendenti e un fatturato che ha toccato la quota di 125 milioni nel 2022 si presta a dare uno slancio notevole all’azienda friulana Ultroneo.“Ringraziamo i partner finanziari che ci hanno aiutati ad arrivare a questo primo livello di sviluppo – continua Abu-Khalil – ora, anche grazie all’importante appoggio di Sistemi Spa, guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione: siamo pronti a mettere sul mercato nuovi prodotti per i nostri clienti e ad esportarli anche all’estero”.