Fintech, servizi innovativi per le imprese

Venerdì 6 dicembre, dalle 9.30, in Sala Valduga, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine ospita il seminario "Le imprese incontrano il Fintech” realizzato in collaborazione con Innexta - Consorzio camerale per il credito e la finanza.

L’incontro vuole diffondere la conoscenza e le opportunità offerte alle imprese dalla finanza digitale: prospettive, dimensioni del fenomeno, esperienze a confronto con operatori del settore. Il seminario rappresenterà anche l’occasione per illustrare i servizi digitali che la Camera di Commercio di Pordenone Udine – in collaborazione con Innexta – mette a disposizione delle imprese del proprio territorio: Fintech digital Index, Innexta score, Incentivi monitor.