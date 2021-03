Firmato l'accordo per il Porto vecchio

"La firma dell'accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale è un passaggio fondamentale per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto vecchio. Si tratta di un progetto fondamentale per Trieste e per l'intero Friuli Venezia Giulia. Prima gli investimenti arrivavano attraverso un ingresso laterale. Ora potranno entrare dall'ingresso principale". Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della firma dell'accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto vecchio di Trieste attraverso la costituzione del consorzio "Ursus" (Urban Sustainable System), un ente di diritto pubblico economico.

"Grazie all'Accordo e al Consorzio non solo si potranno attrarre importanti investimenti privati, ma anche - ha aggiunto Fedriga - creare una struttura in grado di promuovere e far conoscere l'intera area a livello internazionale".

"Il progetto dell'hub regionale in Porto vecchio, oltre a rappresentare un risparmio nel medio periodo, porterà anche che a un efficientamento dei servizi della Regione, mettendo insieme strutture che in questo momento sono dislocate in diverse zone della città".

"Rende inoltre possibile l'ottimizzazione della spesa per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto contribuisce a iniziare un'importante opera di riqualificazione di quest'area di grande pregio e di forte interesse. Se non è il pubblico il primo a credere in progetti di questa portata - ha affermato Fedriga in conclusione -, è molto difficile che lo facciano i privati".