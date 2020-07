Fisco, sfuma l'ulteriore proroga dei versamenti

Nessuna ulteriore proroga dei versamenti fiscali delle imposte già rinviati al 20 luglio. Ne ha dato comunicazione, rispondendo a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa. "L’ulteriore proroga richiesta inciderebbe, secondo gli uffici del Mef, sull’elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al Def che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre".

Villarosa ha ricordato che "il differimento delle imposte è motivato dall’esigenza di agevolare il contribuente concedendo più tempo, anche a fini organizzativi. In tal senso, il Governo ha operato, rinviando le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio con maggiorazione dello 0,4 per cento, rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto". Il sottosegretario ha infine espresso "il proprio rammarico” per la risposta fornita, poiché si era personalmente adoperato affinché si potesse pervenire a una ulteriore proroga di termini.