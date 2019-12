Flex, al Mise rassicurazioni per Trieste

"Flex è un'azienda che in questi anni ha mantenuto sempre fede agli impegni e quindi le garanzie che ci ha fornito sono da considerare affidabili. E' importante adesso che l'ottimismo che sta accompagnando il rinnovo contrattuale con Nokia trovi al più presto la chiusura della trattativa. Per quel che riguarda il ruolo della Regione, siamo in prima fila per sostenere l'impresa nei processi di innovazione tecnologica e nello sviluppo commerciale per l'acquisizione di nuovi clienti". Lo ha detto oggi a Roma l'assessore regionale alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, nel corso del tavolo convocato, su richiesta dei sindacati, dal Ministero dello Sviluppo economico in ordine alla situazione della Flex, azienda che nello stabilimento di Trieste, specializzato nella fibra ottica, dà lavoro a 582 persone, di cui 94 con contratti interinali.

Bini, sottolineando come gli incontri a livello locale con l'impresa siano stati costanti, ha ricordato che nei primi mesi del 2020 la Regione indirà due bandi sull'innovazione per un totale di 16 milioni di euro che potrebbero essere appetibili per Flex, la quale fonda la propria produzione sulla tecnologia avanzata.

L'assessore poi, ampliando il ragionamento alla condizione del manifatturiero in regione "che rappresenta il 90 per cento della forza produttiva", ha affermato che la prospettiva non può essere quella in base alla quale "le istituzioni diventano i segretari verbalizzanti delle crisi industriali".

"Proprio per questo - ha concluso Bini - la Regione offre tutta una serie di supporti e di incentivazioni ed è vicina alle imprese, ma il Governo deve essere pienamente consapevole che la richiesta, di un territorio ad alta vocazione imprenditoriale come il nostro, è quella di compiere uno sforzo unitario finalizzato ad apportare quelle riforme, in primis di carattere fiscale, essenziali per rendere realmente competitive le nostre aziende".

"Siamo tutti dalla parte del lavoro e del mantenimento di una produzione d'alto livello nello stabilimento di Trieste. Il Mise sta rispondendo a tono ai nostri appelli ma bisogna che dal territorio giungano stimoli più decisi". E' il commento della deputata Debora Serracchiani, che oggi a Roma ha partecipato al tavolo al Mise. "Serve un approccio più propositivo nell'accompagnare i processi di innovazione, una maggiore consapevolezza delle potenzialità d'intervento che sono in mano anche all'istituzione Regione, un'interlocuzione più serrata con le proprietà e le compagini societarie, soprattutto avere una strategia. Mi auguro ancora - aggiunge Serracchiani - che il presidente Fedriga sappia infondere questi caratteri alla sua amministrazione nella gestione delle crisi industriali, per riuscire a governare tavoli difficili come quello della Flex, e tra poco della Safilo".