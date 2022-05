Flex ritira le disdette agli 80 interinali

All'esito della ripresa odierna della riunione al ministero dello Sviluppo economico (Mise) con azienda, Confindustria, organizzazioni sindacali e Regione sulla situazione dello stabilimento triestino di Flextronics, l'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen ha preso atto con favore dell'avvenuto ritiro da parte dell'azienda delle comunicazioni di disdetta dei rapporti commerciali con le due agenzie che somministrano gli 80 lavoratori interinali all'interno del sito triestino, esprimendo apprezzamento anche per il ruolo assunto sul punto da Confindustria Alto Adriatico.

"Questa decisione - ha sottolineato l'assessore - ha sgombrato il campo da determinazioni unilaterali che avrebbero rischiato di pregiudicare il dialogo".

La Regione, in piena sintonia con il Mise, ha confermato la propria totale disponibilità a valutare il piano industriale che l'azienda presenterà, ribadendo di essere pronta a mettere in campo tutti gli strumenti che contribuiscano a vedere confermata nei fatti l'affermata centralità del sito giuliano di Flex attraverso la chiara definizione di linee industriali di sviluppo.

"Resta ferma la posizione per cui le prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Trieste vanno affrontate assieme, in una cornice di condivisione istituzionale e sociale", ha concluso Rosolen.

“Bene l’apertura dell’azienda e l’accoglimento della richiesta delle parti sociali di ritirare le lettere inviate per la rescissione dei contratti ai lavoratori interinali che lavorano nel sito da 8 anni", dichiara in una nota la Deputata del MoVimento 5 Stelle Sabrina De Carlo dopo aver preso parte al tavolo al Mise. “Non può essere certamente considerato un punto di arrivo ma la condizione necessaria per avviare, dopo anni di incertezze, un percorso che preveda, attraverso la sinergia tra tutti gli attori coinvolti, una strategia mirata ad ottenere un rilancio del sito strategico, attraverso un reale piano industriale innovativo e di sviluppo che punti a salvaguardare i livelli occupazionali".