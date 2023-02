Focus sul bando regionale per le rinnovabili

Confindustria Udine organizza per lunedì 27 febbraio, con inizio alle 15, a palazzo Torriani, un incontro di approfondimento sul Bando regionale per l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Interverranno Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, Marco Bruseschi, presidente della Commissione energia di Confindustria Udine, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Magda Uliana, direttore centrale Attività produttive e turismo della Regione, e Fabrizio Corte, responsabile degli aspetti tecnici del bando.

Il 15 febbraio, come noto, è stato aperto il Bando regionale per la produzione e l’autoconsumo dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Confindustria Udine ha promosso questo incontro con la Regione a beneficio delle imprese per approfondire in particolare gli aspetti relativi alla presentazione delle domande.