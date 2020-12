Focus sull'Industria 4.0

Si terrà mercoledì 16 dicembre alle 14.30 (orario italiano) la conferenza “Bridging the gaps towards Industry 4.0: focus on Digital Manufacturing” organizzata da UNIDO ITPO Italy.

Realizzato nell’ambito del progetto “Innovation Bridge Trieste – Dubai 2020”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e implementato da UNIDO ITPO Italy, l’evento è volto ad esplorare il potenziale e le opportunità per il settore manifatturiero che derivano dall’innovazione e dalle tecnologie offerte dalla Quarta Rivoluzione Industriale.

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti, ricercatori, startup, fablabs, organizzazioni internazionali e altri enti di rilievo operativi in ambito di Industria 4.0 e digital manufacturing. Grazie ad una speciale sessione interattiva, gli speaker avranno inoltre la possibilità di confrontarsi in tempo reale e contribuire ad uno scambio dinamico di best practices nei rispettivi settori di competenza.

L’iniziativa offrirà una piattaforma per condividere storie di successo e creare affinità tra innovatori a livello internazionale, con l’obiettivo di identificare e promuovere soluzioni innovative per favorire uno sviluppo industriale sostenibile in diverse aree ed ecosistemi nel mondo.

È possibile registrarsi all’evento tramite il seguente link.